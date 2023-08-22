台灣民眾黨不滿該黨祕書長謝立功前機要陳鶴齡，未經黨部同意，去年擅自取得「台灣民眾黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」後，轉傳至「民眾黨黨員溝通平台」LINE群組，控告陳違反《營業祕密法》及《刑法》妨害電腦使用等罪；台北地檢署調查後認為，該名單僅流傳於民眾黨的內部群組中，並非祕密事項，陳男罪證不足，22日不起訴陳男。

陳鶴齡曾是民眾黨祕書長謝立功機要。據媒體報導，去年九合一選舉，台灣民眾黨代表陳泓維，欲以無黨籍身分投入桃園市龜山區桃園市議員選戰，直接迎戰民眾黨參選人簡僑亨。民眾黨先前警告將開除黨籍，由民眾黨祕書長謝立功機要陳鶴齡傳訊、寄信，要求陳泓維「自主退黨」，由於事件遲未有結果，陳鶴齡被黨主席柯文哲開除。

民眾黨指控，陳男涉嫌以不正方法，無故取得「台灣民眾黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」PDF檔案的電磁紀錄後，於去年12月14日中午，將該份名單轉傳至「民眾黨黨員溝通平台」群組，認為陳男涉嫌違反《營業祕密法》及《刑法》妨害電腦使用等罪。

檢方認為，民眾黨為政治團體，並非企業或營利團體，因此不受《營業祕密法》所保障；另外，該份名單被放在民眾黨的內部群組中，許多黨員都能閱覽下載，陳男不構成妨害電腦使用罪，加上查無證據可證明陳男有何犯罪行為，認定陳男的罪證不足，今予不起訴處分。