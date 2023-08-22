大陸科技部社會發展科技司司長祝學華21日透露，10年來大陸完成治沙任務2033萬公頃，53％的可治理沙化土地得到治理，荒漠化、沙化土地面積分別比10年前淨減少500萬公頃、433萬公頃，凸顯科技在防沙治沙中起到強大支撐作用。

根據中新社報導，第九屆庫布其國際沙漠論壇新聞發佈會21日在北京舉行，將在8月25日至27日在內蒙古鄂爾多斯市庫布其沙漠舉辦，主題為「以科技引領治沙 讓荒漠造福人類」。

祝學華表示，科技創新是荒漠化防治的關鍵支撐，主要體現在三個方面。第一是近40年來大陸通過實施「三北」工程、京津冀風沙源治理工程、山水林田湖草沙一體化保護和修復工程等重大生態工程，開展荒漠化綜合防治，全國荒漠化擴展的態勢已得到根本性遏制。

二是深化荒漠化防治需要加強科技創新供給。未來荒漠化治理科技創新，需要全面推進地理學、生態學、農林學、生物學以及經濟學等學科交叉融合和其他學科先進技術引入，以充分支撐沙區生態環境持續改善和綠色產業健康發展。

三是推進全球荒漠化防治需要深化國際科技合作。當前全球荒漠化土地面積約3600萬平方公里，需要各國共同努力，分享經驗和技術，將加強與「一帶一路」沿線國家以及世界各國荒漠化防治科技創新交流合作。

此外，大陸國家林業和草原局荒漠化防治司司長孫國吉在回應有關沙塵天氣時指出，沙塵暴是大陸北方地區常見的災害性天氣，每年3月至5月是沙塵暴災害多發期。從沙塵暴形成機理來看，沙塵暴不可能根除，但沙塵源區土地沙化可防可治，需要國際合作加強荒漠化防治。