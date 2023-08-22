震撼彈！前苗栗縣長徐耀昌宣布退出國民黨 網炸鍋怒飆4字 @ChinaTimes ​

苗栗縣前縣長徐耀昌於21日深夜，宣布退出國民黨，在今日引發各界熱議。對此，現任苗栗縣長鍾東錦今受訪回應，「真的是有點心痛，還有點遺憾」，並強調黨中央在人情冷暖方面，應該要適當的伸出手。

鍾東錦指出，一早起來聽到徐縣長宣布退出國民黨，我們還是要給予尊重。他透露，徐耀昌過去縣長上任受到的委屈真的很難跟外面的人解釋，因為一上來負債那麼多，薪水發不出來，國民黨執政還有一年五、六個月，當時執政的團隊有很大的責任，苗栗縣財政艱困，縣政府員工薪水也拖了很長的時間，自己那陣子有看到徐的疲憊跟辛勞。

除此之外，鍾東錦也提到，徐耀昌縣長做8年屆滿要退休時，本來想要繼續為鄉親服務，但現在年輕時代潮流的改變，使得其在國民黨初選，民調以些微的差距落敗，本來是想要退休了，「但有時我覺得黨中央在人情冷暖的時候能適當伸出手，友誼的手、溫暖的手也好，甚至找幾個立委來關心，這種東西不是那麼困難，當然主席可以親自過來當然更好。」

鍾東錦最後強調，等到徐耀昌事情爆發僵在那裡、不可收拾的時候，老實說以自己做小老弟的人，不太好說太多話，「但還是希望徐縣長能夠放鬆心情，舒服地過日子，沒必要糾結這個地方上」。鍾強調，政治不是一輩子的，人到一定年紀都會退休，包括鍾自己也一樣。

徐耀昌今在退黨聲明中強調心境，批黨中央錯誤決定、更點出侯友宜昔日不肯為黨與同志付出 ：「竟為了少數人的私心，提名一個苗栗縣人連名字都叫不出來的人，且把數十年的同志情誼，無情斬斷」、「提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程」；徐更喊「國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂。」