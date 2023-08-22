大聯盟連日出現場內全壘打，費城人與巨人22日合敲6發全壘打，其中一發沒有飛出圍牆，就是費城人哈波（Bryce Harper）的本季第10轟。哈波第5局敲了405呎的深遠飛球，撞在中左外野之間409呎圍牆，哈波猛衝得頭盔都掉了，就這樣直接衝回本壘得分。費城人終場10比4獲勝。

巨人彼德森（Joc Pederson）首局轟出陽春炮，這球366呎不算遠，仍足夠飛越330呎的右外野角落。費城人該局下就有哈波安打追平，後面雙方球員接連開炮，費城人波姆（Alec Bohm）陽春炮的落點碰巧在中左外野409呎的地方，打到欄杆落在觀眾席，裁判檢視重播後維持全壘打判決。

5局下哈波的場內全壘打出現，這球和波姆全壘打的落點只差了3呎，結果還是成為全壘打，只是讓哈波跑得稍微費力一些。哈波去年11月接受韌帶重建手術，今年季中才回歸，暫時無法傳球所以改任DH和一壘手，他的各項打擊數據還是很強。費城人前一次的例行賽場內全壘打也是2021年哈波打出來的，

第7局席瓦伯（Kyle Schwarber）展現怪力敲了444呎全壘打，飛上第2層看台，本季33轟暫居國聯第4。費城人與巨人雖然分屬國聯東西區，但是國東的勇士隊太強，巨人因此成為費城人爭奪國聯外卡的勁敵，費城人領先3場勝差。