台灣民意基金會今日公布最新民調，當問及「贊不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策」，有19.4％非常贊同，29.4％還算贊同，19.4％不太贊同，22.9％一點也不贊同。基金會董事長游盈隆指出，由於贊同比不贊同多，顯示蔡英文脫離第4度執政困境，且只持續3個月，對明年大選是好消息，但長期積累民怨還在，未來不可掉以輕心。

游盈隆說明，「執政困境」的操作性定義是「總統職務表現不贊同率」大於「總統職務表現贊同率」，差距越大表示民怨越深。最新民意顯示，20歲以上台灣人中，4成9基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，4成2不贊同；贊同者比不贊同者多6.5個百分點，顯見蔡英文此刻已脫離第4度執政困境。

游盈隆提到，與上月相比，蔡英文聲望出現明顯的變化，總統職務表現贊同率激增6.3個百分點，不贊同率遽減6.4個百分點。一來一往，使得原本不贊同她國家領導方式的人比贊同者多7個百分點，如今倒過來，贊同者比不贊同者多出6.5個百分點，「這不能不說是一個戲劇性的轉變。」

游盈隆分析，從長期趨勢看，蔡英文自2016年5月上台執政迄今7年多，已經歷4次執政困境。第一次執政困境從2016年11月開始，持續9個月，直到2017年8月林全內閣總辭，由當時台南市長賴清德接任，讓蔡總統民意支持度谷底狂飆16.6個百分點，一舉脫離執政困境；惟因當時民怨沸騰，執政包袱太重。

他進一步指出，第二次執政困境從2017年11月開始，這次持續長達19個月；期間經歷了2018九合一地方選舉的重大挫敗，直到隔年6月，因為香港反送中運動及2020總統大選開打才結束；第三次執政困境是2022年12月開始，持續5個月，這是因2022年九合一地選舉民進黨大敗所致

他指出，第4次執政困境是從2023年6月開始，2023年8月結束，才持續3個月就結束，對2024總統大選民進黨與賴清德選情無異是一個好消息。但因為不贊同蔡總統國家領導方式的人還有4成2，表示長期積累民怨還在，未來仍不可掉以輕心。