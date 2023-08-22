坤達擔任天梭表台灣品牌大使，迄今已是第三年，昨日品牌釋出他為今年新品拍攝的形象照，分別以活力十足的丹寧裝搭配首次亮相的PRX系列腕表，以花襯衫的休閒裝扮搭配Sideral系列腕表，並以優雅紳士造型的裝扮詮釋杜魯爾系列腕表，三款腕表在坤達的詮釋之下各自展現不同風貌，也讓人見識到坤達在時尚造型的多變與可塑性。

坤達以簡約紳士裝扮詮釋天梭表杜魯爾系列腕表。（TISSOT提供）

天梭表品牌大使坤達以活力十足的丹寧裝詮釋天梭表PRX系列腕表。（TISSOT提供）

坤達說，這次的拍攝有三種不同風格，一次讓大家可以看到不同的自己，這三年來與天梭表合作愉快，不斷激盪出新的火花、默契十足，尤其今年將續任天梭表台灣品牌大使，讓他與有榮焉，可見這些年他有善盡到「天梭表小隊長」的重責大任。

天梭表PRX自動上鍊35mm耀眼金腕表，2萬5700元。（TISSOT提供）

天梭表Sideral系列鍛造碳機械表，有快拆表帶功能，3萬1500元。（TISSOT提供）

天梭表品牌大使坤達以花襯衫休閒裝詮釋-Sideral系列腕表。（TISSOT提供）

天梭表杜魯爾系列自動上鍊機械腕表，天空藍款，2萬3900元。（TISSOT提供）

天梭表PRX自動上鍊35mm冰河藍腕表，2萬2200元。（TISSOT提供

天梭表的杜魯爾系列是品牌的經典之作，今年經典再升級，採用圓拱型藍寶石水晶鏡面、弧形指針和獨特的表盤，款式更加優雅，並融入快拆表帶的設計，是最佳時尚配件。風格時尚的PRX系列今年新添PRX 35mm自動腕表，並主打於第三季登場的耀眼金和冰河藍色兩種款式。Sideral系列重演繹70年代標誌性Sideral S腕表，採用高級奢華且堅硬耐磨的鍛造碳材質，讓運動表更加堅固耐用，內外皆美。