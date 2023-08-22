據環球網引述法新社22日報導，在北京首都國際機場的航班到達指示牌上看到，一架北韓航班抵達北京，更稱這是3年來北韓首架國際商業航班降落在北京。另據大陸飛行數據平台Flightradar24以及航旅縱橫上的資訊顯示，該航班於當地時間上午8時30分左右從北韓首都平壤起飛。

透過機場指示牌顯示，北韓高麗航空的JS151航班在22日上午9時17分左右抵達北京首都國際機場。這是北韓為應對新冠疫情流行而關閉邊境後，高麗航空自2020年初以來的首個國際商業航班。

實際上，高麗航空原定在本週一就有飛往北京航班卻突然取消，北韓方面沒有給出原因。

在大陸外交部21日例行記者會上，發言人汪文斌則回應，在2023年夏秋航季換季工作當中，中方根據航空公司申請按程序批覆北韓高麗航空平壤－北京－平壤等客運航線定期航班計畫，「具體航班由航空公司按照中方主管部門的批覆執飛。」