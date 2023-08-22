美系外資表示，在整體消費市場疲軟加上產業競爭加劇下，對於大多數DDI供應商來說都是負面的，故現階段對相關業者仍持保守態度，且認為近期恐面臨更多毛利率上的壓力。

美系外資表示，聯詠、奇景光電對於第三季均釋出保守財測，而大陸DDI代工廠的產能也在持續增加，預計隨著下半年需求復甦放緩以及DDI晶圓供應增加，預估DDI供應鏈可能面臨日益增加的定價壓力和潛在的去庫存，有鑑於利用率(UT)和定價較低，這恐會對生產商產生更大影響。

美系外資表示，就DDI產業來說，前消費者需求仍然疲軟，與市場對下半年復甦的預期形成鮮明對比。尤其，聯詠稱PC業務第三季將出現最大缺口，這將影響LDDI(大尺寸驅動IC)的定價前景，聯詠預估下半年定價恐下降5~10%。另外，TDDI需求依然疲軟，部分原因是OLED，即使到第四季度，也恐有更大的定價壓力。至於OLED DDI，相信市場低估了來自大陸的競爭和來自大陸面板客戶的壓力，第四季定價壓力恐持續。以聯詠來說，維持中立評等，給予目標價399元。