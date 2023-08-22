中職樂天桃猿啦啦隊韓籍成員李多慧，近日再度來台應援，日前她身穿短版上衣搭配迷你百褶裙，在場邊甜美熱舞；怎料，跳到一半突然有一陣風吹來，將她的裙子整件吹起，嚇得她連忙用手壓住，險些走光。

YT頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」日前上傳李多慧應援影片，可見李多慧當時穿著一條白色百褶迷你裙，露出白皙美腿，不過跳到一半時，突然一陣強風吹來，導致李多慧的裙子被吹起，嚇得她立刻伸手壓住裙襬，表情看起來相當驚慌，但幾秒後就調整好狀態繼續應援。

影片嵌入自「走一日球迷 台湾プロ野球チア」YouTube

然而，應援結束後，李多慧隨著升降台下降，但疑似又因風壓導致裙擺被吹起，她再次低著頭按著裙子，臉上露出甜甜笑容，站在前面的琳妲見狀，立刻上前用扇子幫忙壓住，以免李多慧走光。

事實上，李多慧來台期間除在場邊應援與粉絲互動外，私下也會到台北各地遊玩品嘗美食，先前就有網友發文透露，自己在家裡附近的夜市偶遇李多慧，她還親切地向民眾揮手打招呼，此外當時網友隨手拍的照片，讓不少人直呼「被路人隨手一拍能這麼好看，根本是神」。