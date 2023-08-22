烏克蘭總統澤倫斯基和希臘總理米佐塔基斯今天表示，希臘將幫助培訓烏克蘭F-16戰機飛行員，並協助港市敖德薩（Odesa）的重建工作。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正式訪問希臘雅典，他與米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）對媒體表示：「今天，我們的空中聯盟取得重要成果：希臘將參加我們F-16飛行員培訓。感謝你們的貢獻。」

美國先前決定，一旦烏克蘭飛行員受訓使用F-16戰機，美方同意讓丹麥和荷蘭將F-16戰機移交給烏克蘭。基輔18日對美國這項決定表示歡迎。

法新社報導，由11個國家組成的空中聯盟本月將展開訓練工作，官員們希望受訓飛行員能在2024年初做好準備。

自俄羅斯入侵以來，希臘一直是烏克蘭的堅定支持者，提供人道援助和武器，包括步兵戰車、卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikov）、發射器和彈藥。

米佐塔基斯今天表示，希臘將參與烏克蘭龐大的重建工作，「重心特別放在敖德薩」。

烏克蘭港市敖德薩在19世紀初是希臘一個秘密革命組織的誕生地，該組織於1821年協助希臘發動革命，對抗鄂圖曼帝國（Ottoman）的統治。

澤倫斯基訪問雅典時，適逢米佐塔基斯主持一場非正式晚宴，與巴爾幹半島領袖、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）共進晚餐。

希臘總理辦公室表示，此次聚會是為了紀念2003年第撒隆尼基（Thessaloniki）峰會20週年，那場峰會確認了西巴爾幹國家的歐洲觀點。

澤倫斯基稍早在通訊軟體Telegram上表示，他將與巴爾幹領導人就雙邊問題舉行聯席會議及個別會談，也將會見歐盟執委會主席。

米佐塔基斯辦公室聲明指出，其他出席晚宴來賓包括塞爾維亞、摩爾多瓦、蒙特內哥羅和羅馬尼亞總統，以及科索沃、北馬其頓、保加利亞和克羅埃西亞總理，和波士尼亞-赫塞哥維納部長會議主席。

希臘與俄羅斯共有基督東正教的信仰與數世紀的傳統，是歷史上的盟友，但在米佐塔基斯的領導下，希臘已經轉變立場，並明確譴責莫斯科入侵烏克蘭。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120822