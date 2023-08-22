一群愛好跑步的退役軍人及愛國敬國的愛跑者在團長徐正冠的號召下，環島路跑征服大、小金門。（于家麒攝）

一群愛好跑步的退役軍人及愛國敬國的愛跑者在團長徐正冠的號召下，環島路跑征服大、小金門。（于家麒攝）

一群愛好跑步的退役軍人及愛國敬國的愛跑者在團長徐正冠的號召下，環島路跑征服大、小金門。（于家麒攝）

一群愛好跑步的退役軍人及愛國敬國的愛跑者在團長徐正冠的號召下，環島路跑征服大、小金門。（于家麒攝）

明天就是八二三砲戰勝利65周年，加上適逢黃埔建軍99周年，一群愛好跑步的退役軍人及愛國敬國的愛跑者，受「中央軍事院校校友總會」及「慶祝黃埔建軍建校百年活動委員會」之邀請，在團長徐正冠的號召下組成30多人團隊，今（22）日清晨6點起從金門太武山擎天廳出發，用超強的體力、堅定的意志力及炙熱的民族感情環島路跑征服大、小金門，以傳達其無限的愛國之心。

在長達40多公里的路程中，30多名愛國「老兵」共分二階段完成任務。第一階段自擎天廳出發後，隊員們一路拜訪兩棲營、金湖鎮公所及金門榮服處等與官兵、民眾實施精神動員。

第二階段與「中央軍事院校校友總會」及「慶祝黃埔建軍建校百年活動委員會」完成公祭八二三戰役殉職官兵儀式後，在前陸軍總司令陳鎮湘、金防部指揮官李定中等人主持鳴槍後，由太武公墓忠烈祠出發，展開拜會其餘金門駐軍部隊及民間鄉鎮公所及地區後憲等退伍軍人協會行程。主辦單位並準備一面紀念錦旗，讓途經各單位的官兵、民眾們輪流簽名，由隊員用雙腳跑步環繞大、小金門後呈獻給校友總會當作紀念。

徐正冠指出，黃埔軍校是中華民國國軍發展的起源，三軍一體緊密結合，親愛精誠同根同源，無數先賢先烈拋頭顱、灑熱血，並在65年前的8月23日，國軍官兵與金門百姓，發揮同島一命、以寡擊眾的奮戰精神，寫下了可歌可泣的「八二三砲戰」勝利偉大歷史篇章，也築起了牢不可破的堅實國防。

徐正冠說，沒有國軍的犧牲奉獻，就沒有今日社會的安居樂業；所以這面傳遞著愛國之心的旗幟其中所蘊含的意義十分深遠，教育著一代代黃埔人「貪生怕死莫入此門」、「立定志向再造輝煌」的精神。

活動執行長鄒雙喜則表示，自己雖然是畢業於政戰學校，但是有感於黃埔軍校是國防武力培育的搖籃，是三軍官校的根基，因此特別在沿途的賽道上，規畫拜訪金門地區兩棲營、金門守備駐軍部隊，希望藉著與現役官兵互動，將黃埔人的「犧牲、團結、負責」精神與「親愛精誠」理念再次傳揚出去。