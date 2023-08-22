曾以「風飛沙」、「海海人生」等歌曲走紅的台語歌壇「大姐大」陳盈潔，被控教唆大姐以妹妹名義簽發本票向邱姓友人借款，最高法院今年7月駁回陳盈潔上訴，依教唆偽造有價證券罪將她判處3年2月徒刑，沒收犯罪所得43萬200元確定，台北地檢署通知陳盈潔明早發監執行。陳盈潔日前以身體健康不佳為由，向北檢聲請暫緩執行，但遭北檢駁回。如果陳盈潔明早拒到案執行，檢方將依法拘提她發監。

現年69歲的陳盈潔，在2011年以要在廈門從事演藝事業為由，向邱男商借200萬元，後來再加借280萬元，邱希望能有人作保，陳女就和姐姐陳乃嘉討論後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，邱事後追債時發現陳盈潔教唆偽造本票，憤而提告。

陳女姐姐陳乃嘉2015年間遭法院判刑1年7月，緩刑3年確定，檢方認定陳盈潔教唆陳乃嘉犯罪，2人為共犯，依偽造有價證券罪起訴她，一審判處陳女徒刑3年2月，但台灣高等法院改判無罪遭撤銷後，高院更一審改判1年8月，緩刑4年，最高法院又撤銷發回更審。

高院更二審審理時，陳盈潔辯稱她對陳乃嘉只是情緒性言語，沒有教唆她偽造，但法官依據證人證述及相關事證，不採信陳盈潔說法，判處徒刑3年2月，並認定陳盈潔因本案獲取110萬元犯罪所得，扣除已返還66萬9800元，餘額43萬200元應予沒收。陳再上訴遭最高法院駁回，全案定讞。