銘傳大學禮賓大使團有連續38年國慶接待經驗。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

男性和女性禮賓大使都身著客家特色服裝設計。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

銘傳大學禮賓大使團有連續38年國慶接待經驗。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

「2023世界客家博覽會」不僅吸引大批國內各地民眾前來參觀，也有許多從國外遠道而來的貴賓，桃園市政府與銘傳大學合作，由連續38年負責國慶接待的銘傳大學禮賓大使團，擔負接待國內外貴賓重任，展現最美好的形象，客家服飾則出自實踐大學之手，強強聯手成為開幕典禮現場最吸睛的焦點。

在世客博重要的典禮上，銘傳大學禮賓大使皆會穿著有客家元素設計的服裝，親切接待貴賓，儀態大方優雅，臉上總是帶著微笑，合宜的專業接待也讓貴賓留下深刻的印象，希望能為全球首次以客家文化為主題的「世界客家博覽會」獻上最好的服務。

這次禮賓大使團中有好幾位是桃園人，能為家鄉重要活動盡一份心力都感到光榮，除努力學歡迎問候的客家話，也加強事前訓練，希望以燦爛的笑容及從容大方的儀態，讓回國參訪的客家鄉親及來自台灣各地的重要貴賓，在觀賞世客博的展覽與演出時，也能有「賓至如歸」的感受。

這群穿著客家風服裝的禮賓大使，雖然是大學社團的成員，但每年10月都會經由自願報名的方式，定期遴選男、女同學各30人，成為當屆大使團員，每個人都必須先經過初試等重重關卡，基本條件要具備體格健美、穩重端莊、儀態大方、反應機智、英語能力及擁有才藝等，再經過密集課程訓練與嚴謹的複試考核驗收，才能成為素質優異的禮賓大使團成員。

而透過學長學姊制的經驗傳承，每年不斷設計多元化的訓練課程與模擬演習及訓練，讓每一位團員傳承過去的經驗、強化自身的素質，具備更堅強的實力面對各種挑戰。此外，豐富的禮賓接待經驗與公關技巧，更是銘傳禮賓大使團的最大特色，自1983年起，陸續接下多項國際性重要活動接待經驗，如中華民國中樞暨各界慶祝國慶大會接待工作、總統文化獎頒獎典禮、總統盃黑克松頒獎典禮等，累積各項大型活動以及連續38年國慶接待經驗，加上陣容堅強的處長楊瑞蓮、主任丁翠苓、老師何采容和葉聰嬌的細心指導，扛起2023桃園世界客家博覽會接待貴賓的重責大任。

禮賓大使所穿著的客家風服裝，則由實踐大學高雄校區服飾設計與經營學系老師劉美蓮與團隊設計執行完成，因桃園是台灣客家人口最多的城市，且素有「千塘之鄉」的美名，境內星羅棋布的埤塘，曾扮演水利灌溉及儲水的重要角色，齊柏林曾讚埤塘：「好像水晶在發光」，因此以桃園埤塘文化元素設計數位印花當禮賓人員服裝特色。

女性禮賓大使的服裝保有客家女子常服藍黑深色系、右開襟、襟緣緄邊配色、立領及圍裹開衩傳統客家服特色，再融入現代服裝廓型。下身保有傳統寬褲型，脇邊有埤塘花布及裝飾線配色，左側下擺開衩，呼應平衡上半身的不對稱設計，行走時也會有動感之美。

男性禮賓大使的服裝則遵循傳統客家服的唐裝設計，有長短之分，春秋冬季穿長衫，夏季穿短衫，衫為單層、有袖、正面開縫及直線裁剪。融合傳統特色與現代廓型，注入細節裝飾，上身有埤塘花布剪接，下身脇邊有埤塘花布及裝飾線配色。

這次成為世界客家博覽會貴賓接待的一份子，銘傳禮賓大使除感到非常榮幸外，也更加充分練習，希望讓國內外貴賓享有高品質的接待服務；他們並期待透過世客博創新的展覽與演出，可以讓更多人看見客家文化的傳統與創新，同時也誠摯歡迎所有來自桃園、各縣市及海內外的朋友，踴躍前來體驗客家文化的多元豐富內涵。