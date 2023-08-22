柏文看好疫後台灣健身市場發展，為提供不同年齡層運動愛好者更多元的運動選擇與運動周邊商品，「健身工廠」積極投入商品開發及團購，自實體健身房邁進線上電子商城（EC），掌握虛實整合行銷模式，看好「數位行銷」可望成為提升營收另一項利器。

對此，柏文宣布下半年將投注資源，推動「FORCE團課」與「運動商品」兩大目標。據公司統計，中階課程「熱血戰鼓」及「勁芭蕾」為兩大熱門運動課程，今年再增加「奇幻寶萊塢」及「輕有氧」、「輕流動」等課程，邀請運動女神雷艾美擔任活動大使。

運動商品方面，柏文以「健身工廠」全台68家通路、達24萬的會員APP與預計第四季上線的網路商城，以O2O串接方式提供會員更便利的運動相關商品購買體驗。首波攜手健身服飾品牌VERVE發表多款運動休閒聯名服飾，後續將陸續納入器材、食飲品等產品。

柏文總經理林洵賢表示，「健身工廠」從各年齡層與多元運動需求出發，設計符合東方人運動型態的FORCE課程，可提供不同運動強度、高達12種不同類型的課程體驗，目標持續引入更多樣、有趣的有氧課程滿足跨年齡層運動需求。

為滿足會員及消費者需求，林洵賢指出，「健身工廠」將持續與各品牌合作推出運動周邊商品，品牌專屬網路商城預計第四季上線，並規畫聯手插畫家推出周邊商品。預期在自營、聯名商品及團購業績挹注下，2023年商品營收可望較年增逾25％。