今年展覽主題定調為「BE TWIN: 建構雙軸智造生態系」，同期搭配逾百場專業主題論壇、研討會及新品分享會活動，持續推動產業數位轉型，強化低碳製造及永續能源主題展出，包含研華、新漢智能、艾波比(ABB)、東元、皮托科技、台灣帆軟等知名大廠，帶來綠色轉型、能源管理、碳盤查、低碳廠務監控等軟硬體整合應用設備暨解決方案，讓製造業不再只是擁抱淨零碳排口號，而是針對自身需求找到轉型解方，從數位轉型走向雙軸轉型。

自動化與機器人展以智慧工廠生態系展示平台為主軸，集結歐美日系超過32家工業機器人暨延伸應用大廠，搭配多樣化AI機器視覺軟硬體應用；3D列印展契合個人化需求趨勢，展示創新牙科應用機台，多家廠商更推出GK模型製作服務；物流暨冷鏈科技展呼應物理互聯網PI議題，展示涵蓋分揀機器人、IoT物聯網系統設備及無人運搬設備，展現新物流風貌；模具展聚焦在高階製造技術展示，邀請多間模具檢測及設計方案大廠連袂展出；雷射展緊扣電動車雷射技術、Micro LED多元跨域應用及光電半導體未來等三大主題，設有「電動車供應鏈展示區」；流體傳動展主打自動化設備高品質精密零組件及空、油、液壓傳動系統等展出項目，並舉辦論壇探討台灣氫能新應用發展。