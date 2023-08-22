PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，近期台股受到國際消息面影響較深，包括FOMC會議記要顯示通膨有顯著升溫風險、美國10家中小型銀行面臨降評，以及中國房地產碧桂園事件，使得台灣股匯震盪。

今早晶圓龍頭大廠台積電(2330)依然未能守住半年線，AI概念股仍為目前主軸，廣達(2382)早盤仍有4個百分點漲幅，持續為近期操作重心。

廖炳焜說明，目前AI題材都在等待本週輝達公布財報，市場預估輝達不論毛利率與獲利都能優於預期，第二季營收有望達到110億美元，較同期大幅成長64%，惟須留意財測部分要滿足股價目前位階，才有繼續往上走高的動力。但指數跌破7月7日低點後，M頭已成型，廖炳焜認為，跌破季線與月線下彎使得盤勢較為弱勢，展望本週，此波台股從高點17463.76點拉回幅度6.2%，後續宜觀察那斯達克指數是否能止跌並站回季線，另外，包括輝達財報、全球央行年會的談話，都是近期市場信心回復的關鍵。