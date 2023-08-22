農曆七夕情人節來臨，不過現代年輕人喊出「不婚不生，快樂一生」的口號，造就家戶人口逐漸減少，使得低總價的小宅吸引不少單身、小資族目光。根據591實價登錄今（22）日公布的最新統計，2023上半年全台7都小宅交易熱門行政區，以新北市中和，為全台最強成交熱區！

591統計顯示，上半年小宅成交區域，有超過半數行政區位於雙北市，包括台北市中山區、新北市中和區、三重區、板橋區、淡水區、新莊區，其中又以中和區最多，上半年小宅交易530件奪得榜首，成為全台小宅最熱門的行政區。

今年上半年小宅交易熱門行政區，超過半數位於雙北市。

其中，台北市只有中山區上榜，挾著交通便捷優勢，吸引不少單身人口入住，又以林森北路周邊因租屋需求強勁，深受投資買盤青睞；不過即便是小宅，總價也要千萬元，促使不少購屋族轉往新北市買房。

新北市受惠發達的交通路網，房價普遍又較台北市親民，因此榜上有半數的行政區都位於新北，依序為中和區、三重區、板橋區、淡水區、新莊區。

其中今年上半年全台小宅交易最熱門行政區，為新北市中和區，小宅交易多集中在捷運南勢角與景平站周邊，又以新成屋「太陽帝國」交易最熱絡。

三重及板橋，上半年小宅交易量突破400件，三重區今年上半年小宅交易多為公寓物件。

而板橋今年上半年小宅交易多集中捷運新埔與府中站周邊。

新北市淡水與新莊，兩區上半年成交件數皆逾300件，其中淡水小宅單價不到3字頭，總價也不到500萬元，可謂雙北市最親民。

新莊上半年小宅單價約41萬元，總價800萬元。

桃園中壢區方面，上半年小宅成交量位居第四名，以中壢車站周邊最密集。

至於台中西屯與北區，西屯擁有市政府與大型百貨商圈、台中工業區、中科等，帶來大量就學及就業的居住人口，小宅交易主要集中在逢甲生活圈周邊，而北區小宅又以「美麗殿大廈」最熱門，上半年共26件交易，平均每周至少成交1戶，相當可觀。

高雄三民區生活機能完整、交通網絡發達，加上鐵路地下化、捷運黃線、輕軌建設以及高雄車站新建工程等建設利多下，房價屬於高雄前段班，對於預算有限的小資族，只能把目光投向入手門檻較低的小坪數產品，造就小宅交易持續熱絡。