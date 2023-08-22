台灣民意基金會今日公布最新民調，台灣人的政黨支持傾向—最近兩次比較。（台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今日公布最新民調，在台灣人政黨支持傾向上，3成7支持民進黨，1成8支持民眾黨，1成7支持國民黨，1.7％支持時代力量，1.2％支持台灣基進，2成3中性選民，基金會董事長游盈隆指出，民進黨創近3年最高紀錄，民眾黨則反超國民黨，且民進黨支持度超越藍白陣營加總，「8月顯然是在野陣營的空前低潮期。」

當民調問及「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：36.8％民主進步黨，17.1％中國國民黨，17.8％台灣民眾黨，1.7％時代力量，1.2％台灣基進，0.9％其他政黨合計，23.4％沒特別支持哪一個政黨，1％不知道、拒答。

游盈隆指出，與上月相比，台灣人8月政黨支持傾向再度出現重大變化，民進黨續增4.8個百分點，以3成7支持度創下2020年10月以來新高紀錄，坐穩第一大黨寶座；國民黨重挫5.9個百分點，落居第三；民眾黨略增0.5個百分點，反超國民黨0.7個百分點；時代力量和台灣基進兩個綠色小黨在三黨激烈交鋒過程中浮浮沈沈，時好時壞，難以掌握自己的命運。中性選民略增0.9個百分點。

游盈隆認為，過去一個月，國民黨深陷總統提名的紛爭，無法擺平鴻海創辦人郭台銘，黨內紛紛擾擾，交相攻訐，群龍無首，引起可觀支持者的失望和不滿，政黨支持度下滑6個百分點可以理解；民眾黨方面，從716凱道群眾運動、729黨主席柯文哲開演唱會、8月6日4周年黨慶，不停地造勢，政黨支持度卻和上個月幾乎一樣，也沒有受惠於國民黨的內亂。

至於執政的民進黨方面，游盈隆說，因近期台美與台日關係熱絡，副總統賴清德出訪進行「準元首外交」，帶出一波小高潮，水漲船高，支持度隨之上升近5個百分點。