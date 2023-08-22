客製化商品因可提供交易人依需求自訂到期日及履約價格，可增加交易彈性，精確管理投資組合，滿足不同交易策略需求。交易方式則如同現行期貨交易，資訊透明、交易方便，且採集中結算，有效降低交易對手違約風險。

在運用方面，例如期貨商可評估市場需求，自行或代客戶申請1年內不同到期日之客製化臺指選擇權，亦可因應重大經濟數據或財報發布，申請掛牌發布日到期之客製化小型臺指期貨，提供多元策略及交易機會，可望吸引更多參與者，促進市場更趨活絡。

期交所於87年推出我國期貨市場首檔商品-「臺股期貨」，在25年發展過程中，期交所不斷推出創新商品，例如近年來全球交易所紛紛推出的小型期貨商品，期交所早於90年即推出「小型臺指期貨」，111年交易量為股價指數類期貨亞洲第5名、全球第11名。此外，期交所為亞洲第2家推出週選擇權之交易所，111年臺指選擇權交易量為股價指數類選擇權全球第9名，表現亮眼。