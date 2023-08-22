此次的出售將是圍繞在監事會主席Wolfgang Reitzle和執行長Nikolai Setzer之間的廣泛企業重整計畫的一部分。

Continental近年來採取一連串重整行動，以提振獲利；同時之間，公司市值從2018年的500億歐元降到130億歐元。

該公司在二月時曾表示，將把ContiTech的六個部門，重整為歐洲、美洲和亞太各一個部門，同時將部分汽車業務綑綁和整合到一個單獨的電動車部門。

根據媒體Manager Magazin的分析，專注於(車窗車門)密封系統的部門營收超過20億歐元，將在兩年內分拆出去。據新聞報導，它可能出售、進一步分拆，或與其他公司合併。

Continental說，未來核心業務將保留ContiTech旗下獲利豐厚的輪胎業務和非汽車業務。一位不具名的高層說，如果輪胎業務的獲利，持續灌注到汽車業務，可能會引發員工的反彈。

Continental並未就媒體的分析提出評論。但該公司在五月時曾表示，將重新調整ContiTech以提高其效率。