1名黃姓遊客在台東社團臉書發文控訴台東最美多良火車站入口處有「吃人水溝蓋」，導致長輩右腿掉落水溝受傷，質疑設計不良，公路總局大武工務段今早已緊急前往改善。

這名黃姓網友發文在台東臉書社團「就是愛台東」發文表示，「想請問一下，我們是來多良的遊客，在多良車站入口遇到這樣吃人的水溝蓋，導致年長者朋友受傷，我們該找哪個單位啊！已經打了四個我們認為的相關單位，但電話中都說要釐清所屬責任，沒有人來關心，還說他們很忙沒有多餘的人員來看」。

公路總局大武工務段長陳永展表示，這是首起接獲多良路段水溝蓋意外反映，初步研判可能是因最近颱風和大豪雨沖刷而下的土石流，導致水溝蓋的間隙變大，路人右腳踩下後滑落到水溝，因此擦傷。

陳永展說，今早已請承包商前往現場緊急處理，若要全面改善，必須進一步爭取經費支持，而其他路段曾以細網覆蓋，以防止小孩或穿高跟鞋遊客跌倒，不過每個路段情況及條件不同，改善方法須有待研議。

南迴公路旁的多良火車站早期被譽為最美的火車站，近年是台東必訪景點，春節過後暫停開放整修，7月重新開放迎接暑假觀光人潮。