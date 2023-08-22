旅美大貓熊幼崽小奇蹟3周歲慶生，將於年底回大陸。圖為8月21日小奇蹟在華府史密森學會國家動物園享用生日蛋糕，眾人祝賀。（新華社）

旅美大貓熊幼崽小奇蹟3周歲慶生，將於年底回大陸。圖為8月21日小奇蹟在華府史密森學會國家動物園享用生日蛋糕，眾人祝賀。（新華社）

旅美大貓熊幼崽小奇蹟3周歲慶生，將於年底回大陸。圖為8月21日小奇蹟在華府史密森學會國家動物園享用生日蛋糕，眾人祝賀。（新華社）

旅美大貓熊幼崽小奇蹟3周歲慶生，將於年底回大陸。圖為8月21日小奇蹟在華府史密森學會國家動物園享用生日蛋糕，眾人祝賀。（新華社）

旅美大貓熊幼崽小奇蹟3周歲慶生，將於年底回大陸。圖為8月21日小奇蹟在華府史密森學會國家動物園享用生日蛋糕，眾人祝賀。（新華社）

中國新聞網22日報導，據美國華盛頓史密森學會國家動物園網站消息，當地時間21日，旅美大貓熊幼崽「小奇蹟」慶祝3周歲生日。

生日當天，園方為小奇蹟送上用凍蘋果汁和鳳梨汁製作的生日蛋糕，蛋糕上還點綴著蘋果、紅薯和胡蘿蔔等。

小奇蹟2020年8月21日生於華盛頓美國國家動物園，牠的父母分別是旅美大貓熊添添與美香。

動物園表示，這是小奇蹟在美國的最後一個生日，牠和父母將於2023年底返回中國。園方將於9月23日至10月1日舉辦告別派對。

新華社報導，當地時間21日上午，飼養員把專門為小奇蹟設計和製作的多層水果蛋糕送到庭院裡。小奇蹟慢悠悠地走到蛋糕旁開始愜意享用。在場遊客齊聲為小奇蹟唱生日快樂歌。

新華社報導，蛋糕頂部醒目的數字「3」由冰凍稀釋蘋果汁和鳳梨汁製成，蛋糕上點綴著蘋果、紅薯、胡蘿蔔和竹子，還塗抹上紅薯泥、胡蘿蔔泥和蜂蜜等。

專程從維吉尼亞州東南部趕來的傑米·奎克衣服上印著小奇蹟吃竹子的照片。她說，大貓熊非常可愛，她特別喜歡大貓熊，小奇蹟是她的最愛，期待未來有機會去中國看大貓熊。

新華社報導，史密森學會國家動物園和生物保護研究所主管布蘭迪·史密斯說，小奇蹟很健康，過得很開心，體重已經超過200磅（約合91公斤）。自出生以來，小奇蹟給人留下許多美好回憶。

史密森學會國家動物園位於華盛頓市西北部，1972年4月迎來首批中國大貓熊玲玲和興興。2000年底，雌性大貓熊美香和雄性大貓熊添添抵達該動物園。旅美期間，美香先後誕下4隻健康大貓熊幼崽，包括2020年8月21日出生的小奇蹟。

去年，史密森學會國家動物園舉行了一系列活動慶祝大貓熊抵達美國50周年。