麥克．彭博周一向2.3萬名員工發送內部備忘錄，除了卡尼任董事長之外，還宣布現任產品長Vlad Kliatchko將擔綱執行長，令外界解讀，這或許是年高81歲的麥克．彭博在為接班佈局。
此外，彭博亦任命Patti Roskill擔任財務長，現任營運長JP Zammitt轉任總裁。
麥克．彭博坦言，公司高層的變動可能讓人對他的角色產生疑問，但他表示自己「哪兒也不去」，還提到「我過去在公司從未使用頭銜，所以我不會改變人們叫我的方式—就是麥克！」
外媒取得彭博公司（Bloomberg）21日的內部文件顯示，億萬富豪、彭博創辦人麥克．彭博（Michael Bloomberg）任命英國央行前總裁卡尼（Mark Carney）擔任董事長，此為這家財經新聞公司全面改革的一部分。
麥克．彭博周一向2.3萬名員工發送內部備忘錄，除了卡尼任董事長之外，還宣布現任產品長Vlad Kliatchko將擔綱執行長，令外界解讀，這或許是年高81歲的麥克．彭博在為接班佈局。
此外，彭博亦任命Patti Roskill擔任財務長，現任營運長JP Zammitt轉任總裁。
麥克．彭博坦言，公司高層的變動可能讓人對他的角色產生疑問，但他表示自己「哪兒也不去」，還提到「我過去在公司從未使用頭銜，所以我不會改變人們叫我的方式—就是麥克！」
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