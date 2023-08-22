麥克．彭博周一向2.3萬名員工發送內部備忘錄，除了卡尼任董事長之外，還宣布現任產品長Vlad Kliatchko將擔綱執行長，令外界解讀，這或許是年高81歲的麥克．彭博在為接班佈局。

此外，彭博亦任命Patti Roskill擔任財務長，現任營運長JP Zammitt轉任總裁。

麥克．彭博坦言，公司高層的變動可能讓人對他的角色產生疑問，但他表示自己「哪兒也不去」，還提到「我過去在公司從未使用頭銜，所以我不會改變人們叫我的方式—就是麥克！」