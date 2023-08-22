日本放送協會（NHK）報導，日本當局最快周四（24日）排放核廢水。香港環境及生態局回應，一旦日方啓動排放廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10（都）縣的水產品進口。港府會密切注意事態發展，並與日方保持溝通。

環境及生態局表示，港府已多次向日方重申，在國際社會未有共識前，日本當局不應單方面將福島核電站廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。有關的廢水排放屬史無前例，並將持續30年；相關廢水曾直接接觸活躍的核燃料，含大量高濃度放射性物質。在這長時間內，淨化裝置一旦未能有效運作，可以對食物安全以至海洋生態構成重大風險。

環境及生態局強調，食安中心會繼續加強對日本進口食品的檢測，並按風險評估的結果適時調整相關監測工作。事實上，食安中心已於6月中起全面提升就日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品及加強檢測其相關的加工食品。