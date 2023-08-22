台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路，鄰近靈凡宮邊坡日前清晨6點多，疑因連日大雨坍方，由地主自雇廠商清運。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路19日清晨6時多，因大雨導致靈凡宮附近邊坡大面積坍方，阻礙道路通行。地主自雇廠商清運，期間幾度遇雨，又致坍方面積稍有擴大，經過工程人員3天搶通，道路終於在22日上午開放通行，但民眾路過仍該路段仍需小心通行。

霧峰區長白峨嵋22日表示，近日萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路受阻，不少想到中心瓏步道運動的民眾每日期待盡早搶通。經過工程人員努力清運，道路終於在今日上午8點開放民眾通行，民眾迫不及待通過。

他提醒，民眾經過該路段仍須注意周遭狀況，小心通行，另外，該路段尚有清洗路面等細部作業，請經過民眾配合。

霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路，鄰近靈凡宮附近的邊坡近日正在施作擋土牆設施，未料19日清晨6點多，疑因連日大雨導致土質鬆軟、大面積坍方。霧峰區公所獲報後，立刻聯繫市府水利局等單位到場確認災情，並由警方封路，經水利局、區公所和地主協調後，決定由地主自行雇工清運土石。

由於現場作業空間有限，一次只能1輛砂石車進入載運影響載運速度，加上20、21日期間幾度下雨，又造成邊坡坍方面積稍有擴大，清運工程動動停停。經工程人員盡力搶通，連日加班，甚至21日作業到深夜11點多，終於將坍方土石清運完畢。

萊園里長唐青山表示，該道路是民眾上山運動、果農採收運送的重要道路。近日正逢龍眼採收期，道路坍方後果農都要繞遠路而行，經工程人員昨日「加班做到好」，終於讓民眾可以順利上下山運動，果農採收也可以不用再繞行。