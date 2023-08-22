歌手李玟(CoCo)生前曾在大陸歌唱節目《好聲音》擔任導師，近期李玟控訴節目賽制不公的影片和音檔在社群上流傳，相關話題持續延燒。近日還爆出，曾任《好聲音》導師的謝霆鋒場費竟高達3200萬人民幣(約新台幣1.4億元)震驚大眾，而謝霆鋒是否有能力擔任導師也引起了網友熱烈討論。

當年謝霆鋒在擔任《好聲音》的導師時曾被質疑能力，其實謝霆鋒唱作俱佳，昔日寫下一首《玉蝴蝶》橫掃香港樂壇，該曲不僅獲得十大中文金曲金獎，還獲得了十大勁歌金曲金獎，同時世界音樂大獎還給他頒發了「世界最佳銷量中國藝人」獎，更有媒體說專輯《玉蝴蝶》是香港21世紀以來最好的搖滾專輯，可以想像這首歌所帶來的影響力。

據了解，這首歌是謝霆鋒專門寫給王菲的。「鋒菲戀」始於2000年3月，而《玉蝴蝶》的創作時間也正好是謝霆鋒和王菲的熱戀期，此外，他陸陸續續發表了 《因爲愛所以愛》、《謝謝你的愛1999》、《黃種人》、《香水》等歌曲，可說是具備一定的音樂實力，無怪乎《好聲音》會重金邀請謝霆鋒。

事實上，網路上流傳一張歷屆《好聲音》導師價目表，據其相關畫面可見，導師價碼最高者為謝霆鋒，出場一季便可進帳3200萬人民幣(約新台幣1.4億元)，其次是周杰倫的2800萬人民幣（約新台幣1.2億元），第3名則是王力宏的2500萬人民幣（約新台幣1.1億元）。