為了提振疫後放緩的業務，Zoom推出一系列涉及廣泛的協作工具，意外強勁的財報與財測為該公司帶來了好兆頭。

Zoom公布第二財季（截至7月31日）營收年增3.6%，為11.4億美元，優於市場預期的11.2億美元。經調整後每股盈餘1.34美元，超出市場預期的1.05美元。

截至季末，企業客戶季增1%，達到21.81萬個。企業部門營收年增10.2%，為近6.6億美元。

Zoom預估第三財季營收介於11.15億～11.20億美元，分析師預估為11.3億美元。該公司預估經調整後每股盈餘介於1.07～1.09美元，優於市場預期的1.03元。

此外，Zoom將全年營收預測從介於44.7億～44.9億美元上修至介於44.9億～45億美元；將全年調整後每股盈餘預測從介於4.25～ 4.31美元上修至介於4.63～4.67美元。

市場預期該公司全年營收為44.9億美元、每股盈餘為4.3元。

Zoom創辦人兼執行長Eric Yuan表示，Zoom不會像某些同業一樣，對現有軟體新加入的AI功能收取「瘋狂的價格」（crazy prices），這對客戶並不公平。

他並表示Zoom將在現有的軟體中增添AI功能。

ZoomIQ是該公司第一批AI產品之一，讓視訊會議主持人在會議結束後立即取得AI生成的會議摘要。

Eric Yuan表示，未來還將推出更多產品，在AI功能方面，Zoom已備妥一個非常積極的路線圖，這些AI工具將協助企業以更聰明的方式工作、以更好的方式服務他們的客戶，「所有這些生成式AI功能不僅能使平台更具『黏性』，也將使平台變得更有價值」。