每個夜市的特色都不同，一名女子表示，9月即將到台北，若只能選一個夜市去，問網友最推哪個？貼文隨即掀起熱議，不少人說單純想品嘗美食，最推北市饒河夜市，統整網友的說法，饒河夜市街道較長、攤位多元，可邊走邊逛。

原PO前天（20日）於論壇《Dcard》指出，9月要北上到台北玩，很想到吃夜市美食，因時間有限，眾多夜市只能擇一，問「台北哪個夜市必去？有什麼必吃的美食嗎？」

貼文激起熱烈討論，多數人推薦位於北市松山區的饒河夜市，「吃東西推饒河夜市」、「外地來觀光的話，我首推饒河！夜市街道較長，給我一種傳統的感覺，想得到的攤販都有，攤位很多走馬看花逛很爽」、「饒河不錯」。

另也有人推南機場夜市和通化夜市，指南機場是有規劃的夜市，不僅招牌整齊，很多攤商有電子支付，夜市沒有很大，但食物好吃；通化夜市則是攤位不重複，好吃食物很多，不會踩雷，有規劃廁所，供民眾使用。