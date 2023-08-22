面對七夕情人節來臨，但今年部分大陸年輕人似乎對戀愛不再急迫，部分人將注意力集中於「罵醒戀愛腦」，加上隨著電影《消失的她》上映，幫助他人解脫戀愛腦的服務甚至成為一門新的紅火商機，一些提供此項服務的網店每月收入甚至可達到6、7萬元（人民幣，下同）。

像是姜楠的淘寶店「大哥你好呀」在去年12月底開始正式經營，「罵醒戀愛腦」就是店鋪主力推薦的商品。有趣的是，在店裡下單「罵醒戀愛腦」的多半都不是正主，而是女方閨蜜們。

姜楠表示，「被提供服務」罵醒的「戀愛腦」族群一般基本集中在18至28歲，這個年紀的年輕人面臨著學業、職場、戀愛的多重選擇和壓力，生活還不算穩定，對情感的需求會更高一些。

而在男女比例上，來店裡下單的幾乎清一色是女生，「服務對象倒是有男有女，男生大概占到20％。但即使是男生，也往往是姐姐或者女性好友來幫忙下單。」

另一家提供「罵醒戀愛腦」服務網店的經營者小陸舉例個案，接待過一位女孩，平時和男友約會、吃飯都是她買單，520、情人節也沒有收過禮物，卻發現男生請前任吃飯，給前任發情人節紅包。女生就提出了分手。雖後男生積極彌補，主動接女生下班，經期點紅棗生薑水，但複合沒多久，男生又開始忽視女生，突然之間消失聯繫不到，飯後隔兩天后又回來找這個女生。

小陸表示，這項工作對陪聊師的情商要求是比較高的，要能夠挖掘客戶需要。目前店裡的陪聊師偏向於20至30歲之間的女性，陪聊結束後也會進行回訪，彼此也可能成為朋友，但像網傳所謂成為男女朋友的還沒有。