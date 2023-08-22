藝人楊晨熙曾是兒童台「果凍姐姐」，近年轉型為藝人，不僅成為外景主持人，更參與舞台劇及電視劇演出，星途備受看好，常在社群與粉絲分享日常的她，昨(21日)分享慶生派對的一系列美照，只見胸前露出超兇視角，火辣身材一覽無遺。

楊晨熙在臉書曬出慶生派對的照片，只見她開心寫下：「八月是我的生日嘉年華，反正現在FB不買廣告觸及率那麼差，就算我瘋狂洗版應該也還好吧」，接著曬出當天的華麗造型，只見她身穿繞頸白色連身禮服，胸口直接開出大洞，傲人的半截圓弧曲線完全藏不住，讓所有人看得血脈賁張，短短時間就吸引近5千人朝聖。

對此，網友除了獻上祝福之外，也紛紛留言：「哇塞，這身材真是完美」、「最美的獅子女神」、「儘量洗版，可以洗乾淨一點」、「好美的畫面哦！我受不了流鼻血了」、「有夠辣的姐姐」、「原來照片也會上火」、「很.....辣！都快流鼻血了」、「有流量密碼一定要來點讚」，就連好友米可白也驚呼：「辣慘了」，楊晨熙則是不甘示弱表示：「 你最近太辣，我必須跟上」。

楊晨熙和大飛愛情長跑9年，一度論及婚嫁，不料卻在前年宣告分手，當時她透露兩人對未來規劃並不同調，因此協議後決定分手，大飛被問及此事時直言：「以後會怎麼樣我不知道」，似乎並不想把話給說死。