食品藥物管理科長楊舒秦指出，豆類製品較容易腐敗，所以業者在加工製造時會添加微量食品添加物。（呂健豪攝）

下周就是傳統習俗的中元普渡，為維護消費者食品安全，新北市衛生局近期針對轄內餐飲業者、賣場超市以及傳統市場攤商進行中元節應景食物抽查，在抽查的95件產品當中，共查出7件不合格，其中豆干類占3樣，食品藥物管理科長楊舒秦呼籲，消費者購買時盡量不要挑選顏色過於漂白的食品，就可避免食用到可能有違法添加物的情況。

衛生局此次抽查的應景食品包含祭祀用水果、豆製品、魚肉煉製品、糕粿產品等，檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、農藥殘留及非准用添加物，共查出3件豆干類、2件糕粿類、1件休閒食品以及1件水果不合格。

違規食品分別為「明記大溪豆乾」、「豆干」及「小方豆干」、「草仔粿」、「仙李」等驗出防腐劑「苯甲酸」、「己二烯酸」或殺菌劑「過氧化氫」，不符食品添加物使用範圍及限量標準；「玉文芒果」檢驗出農藥殘留「Pyriproxyfen百利普芬」超標3倍。

衛生局表示，針對防腐劑等不符食品添加物使用範圍及限量標準者，涉違反食品安全衛生管理法第 18 條，可處3 萬元以上至 300 萬元以下罰鍰；檢出農藥殘留不符規定則違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，可處6萬元以上至2億元以下罰鍰，針對違規食品，皆已命其下架回收並依法開罰或移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

食藥管理科長楊舒秦表示，此次檢出違規食品添加物為防腐劑「苯甲酸」、「己二烯酸」及殺菌劑「過氧化氫」，依規定苯甲酸用於糖漬果實不得超過1.0g／kg、豆製品不得超過0.6g／kg；己二烯酸用量不得超過1.0g／kg；過氧化氫則不得驗出殘留。

另檢出殘留農藥殺蟲劑「Pyriproxyfen百利普芬」，為生長調節類藥物，可調控昆蟲變態生長的荷爾蒙青春激素，進而抑制害蟲生長與羽化，在正常使用下，對人體的毒性極低，但仍規範檢驗標準為0.01ppm，此次抽驗的芒果驗出0.03ppm超標3倍。

楊舒秦指出，因豆製品比較容易有腐敗的狀況，所以業者在製造加工時，會為了賣相較好或能夠長期保存而去微量去添加食品添加物，呼籲消費者購買有完整包裝的包裝食品，或避免挑選顏色過於漂白的食品，就可避免可能食用到違法添加物的狀況，在烹調時也可先用熱水燙過，以減少食入食品添加物。

除中元應景食品外，衛生局另因應夏季炎熱的氣候，針對飲冰品檢驗腸桿菌科、沙門氏桿菌等指標性病原菌，共抽驗54件產品，全數合格。