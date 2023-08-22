大陸央視新聞報導，大陸公安部22日召開新聞發布會，通報公安機關打擊整治槍爆違法犯罪工作成效。發布會稱，近年來，公安部持續開展打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，社會面非法槍爆物品大幅壓減，持槍、爆炸犯罪案件連續大幅下降，2022年已降至歷史最低，中國大陸成為世界上槍爆、暴力犯罪發案最低的國家之一。

據統計，今年以來，大陸全國持槍、爆炸犯罪案件同比下降16％；各地共破獲槍爆案件1.3萬起，打掉團夥37個，搗毀窩點258個，抓獲違法犯罪嫌疑人1.4萬人；各地共收繳槍支4.3萬支、子彈110萬發、炸藥25噸、雷管10.3萬枚。

記者會表示，大陸公安部近期會同大陸最高人民法院、最高人民檢察院發布了《關於依法收繳非法槍爆等物品嚴厲打擊涉槍涉爆等違法犯罪的通告》，《通告》明確了寬嚴相濟的刑事政策，對規定期限內，也就是今年10月31日前主動上繳、投案自首、檢舉揭發的人員給予寬大處理，逾期不投案自首、不交出非法物品的，依法從嚴懲處。同時，明確對舉報涉槍涉爆涉弩涉刀等違法犯罪活動的給予獎勵，提示民眾、有關單位人員履行主動報告義務。