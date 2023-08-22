環保署今天正式升格為環境部，首任部長是由甫卸任中興大學校長的薛富盛出任。在野黨團與環團檢討近年環保署政策，期許改制後，新任部長不要忘記環境保護的職責，揮別舊有惡習，大力改革，並要薛富盛先上課、先下鄉、先學習，了解真正的環境問題，不要一上任沒多久就要被喊下台。

在野黨團今天上午邀請守護外木山行動小組、彰化縣環保聯盟、看守台灣協會、台灣水資源保育聯盟、台南社區大學研究發展協會林副研究員，舉行「環保政策總檢討 揮別惡習莫忘初衷」記者會。

立委陳椒華表示，環保署成立36年來，對台灣環境自有其功過，但也長期遭詬病為經濟部環保局，對重大開發自廢武功，甚至護航環評及汙染。而在歷屆署長中，尤以末代署長張子敬執行上意、罔顧環境最顧人怨，在諸多開發案及環境政策上，飽受環保團體批評，甚至屢次遭要求下台。

陳椒華指出，張子敬包庇署內主管性騷案，中用自己的同學，用人唯親，被檢舉縱容署內主管濫權、濫用公帑、濫開專諮會，張子敬還好酒，造就環保署飲酒作樂文化，讓環保署失去成立的初衷，期許薛富盛大力改革，革除機關陋習。

基隆市前議員暨守護外木山行動小組發言人陳薇仲認為，環境部掛牌成立後，應回歸環境守護初衷。過去針對如四接環評中粗暴阻擋公民參與、超譯程序與破壞民主法治，卻毫無任何改善作法，讓人質疑過去環保署對「民主」二字的理解。

陳薇仲呼籲新任的薛富盛，聘任真正為環境生態保育公正審核的委員，開放公民參與落實民主；針對國營事業的四接開發案，也應以環境正義的立場，保護台灣海岸生態。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英則期許，環境部升格後，公務員思維也能跟著大躍進，過往環保署面對開發案認為自己是小咖，升格後應該以環境為前提，心態要提升，例如開發案落實公民參與、修訂年久失修的空汙排放標準、檢討固體再生燃料（SRF）政策等。施月英表示，環境永續不該只是喊口號，請新部長落實環境優先，修正過去各種似是而非的錯誤政策。

看守台灣協會祕書長謝和霖期盼環境部痛改前非，揚棄維護汙染行為人的行為，不要面對重大開發案與褐色經濟大戶就成為軟腳蝦，並儘速整併廢清法與資再法，並融入環團《資源永續管理法》內容，為後代與生態永續來努力。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉對於日前組改未能整合水土林治理，改制環境資源部表示失望，她指出，台灣地震頻繁，河道地形變動，造成山崩活動加劇，前任署長卻害怕業務太多，責任互相推諉，沒有整合水、土、林環境保護，環境部更應該顧好水質，不重視水源區水質，如何保護好人民喝的水？何來慶祝升格，令人遺憾。

台南社區大學環境小組副研究員林政翰認為，台灣依然還有許多廢棄物汙染尚未清除，最誇張的就是二仁溪的廢五金及電子廢棄物，明明非常明確是重金屬及戴奧辛超標的有害事業廢棄物，在環保署及水利署的會議裡，卻做出了「水質監測均未有超出保護人體健康基準」的荒謬結論。林政翰指出，環保署升格，對於環境保護的態度及實際作為也應跟著升格，從源頭管理好廢棄物及清除汙染開始。

陳椒華總結，過去參與環境監督的議題，時常面臨環保署反映叫不動其他部會，又或是人力、資源不足的情況，導致政策無法落實或無法有效監督。未來環境部將擁有更多資源，期盼新部長能大刀闊斧斬斷過去在環保署的惡習與限制，真正替台灣永續著想，扮演好守護環境的角色。

陳椒華說，期許新的部長先下鄉，看看環團代表所提出的環境問題，下鄉看看到底環境已經破壞到什麼程度，而不是一上任就為了開發案把關，尤其是四接有諸多重大爭議，包括程序正義、審查機制、公民參與等都有重大瑕疵，期許新的環境部長先上課、先下鄉、先學習，了解真正的環境問題，不要一上任沒多久就要被喊下台。