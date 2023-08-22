食品藥物管理署今天公布邊境檢驗不合格食品，再度驗出11批美國櫻桃農藥殘留超標，共174公噸全數退運或銷毀。今年以來邊境共驗出33批美國櫻桃不合格，食藥署昨天已行文美國在台協會（AIT），針對今年曾違規的4家製造商，暫停輸入1個月。

美國櫻桃屢在我國邊境遭檢出農藥殘留超標，食藥署統計，今年以來截至上周共驗出22批不合格，食藥署今天再公布11批，目前累計33批。

食藥署副署長林金富說明，今年以來截至8月15日，國內有40多家業者進口美國櫻桃，共報驗1883批，其中33批不合格，都集中在4家製造廠。因此，食藥署已於昨天行文AIT，針對4家違規製造廠暫停輸入，期限至9月20日止。

食藥署統計，4家違規製造廠分別為：BV FARM INC報驗2批，其中1批檢出氟尼胺0.003ppm；CHELAN FRESH MARKETING報驗271批，其中16批驗出滅芬座0.01到0.03ppm；GEBBERS FARMS共報驗52批，驗出15批農藥滅芬座殘留0.01到0.02ppm；NORTHERN FRUIT COMPANY共報驗56批，其中1批驗出除蟲菊精0.02ppm。

食藥署已於7月行文AIT，要求2個月內提出說明及改善措施，目前尚未收到回覆。林金富表示，食藥署亦行文給國內所有進出口公會，請他們再次提醒會員，輸入台灣產品必須符合台灣法規。