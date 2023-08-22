氣象專家賈新興今天指出，8月23至9月台灣附近的環境將有利熱帶系統生成，要持續觀察是否有熱帶性低氣壓或颱風發展，並警告全球今年7月均溫創下史上最熱紀錄，加上全球海溫連4個月創新高，示警在地球發燒和聖嬰現象影響下，全球高溫可能持續破紀錄。

賈新興在臉書、YouTube表示，今天到下周一（28日）受微弱西南風影響，清晨至上午嘉義以南沿海有零星雨，午後西半部和各地山區有短暫雷陣雨，29日午後西半部及各地山區持續有雷陣雨，30日剩午後山區有零星雨，31日西半部及宜花有局部短暫雨。同時長期資料顯示，8月23日至9月的環境有利熱帶系統生成，但是環境有好到能發展成熱帶性低氣壓或颱風，要持續觀察。

地球今年7月均溫創下史上最熱紀錄。(翻攝自賈新興YouTube)

賈新興同時也示警，全球今年7月均溫16.92度，創下174年來最熱紀錄，比長期平均溫15.8度還高出1.12度，加上已連續4個月全球海溫創新高，是過去未曾發生過的，顯示地球已經發燒，加上受聖嬰現象影響，全球氣溫可能會繼續破紀錄。

此外，地球今年1到7月均溫也創174年來第3高紀錄，約14.83度，比長期平均溫13.8度高出1.03度，因此淨零碳排受到全球重視。