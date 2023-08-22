中美洲議會（PARLACEN）於當地時間8月21日上午，強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，對此，民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應表示，譴責中美洲議會，台灣原本擔任永久觀察員身分，卻將台灣排除在外，因為參與主體是台灣立法院，在此做出嚴正抗議。

蔡適應指出，目前沒有看到在野黨有類似呼籲，對於台灣被踢出去好像無所謂，也許他們就是中國大陸的馬前卒，民進黨立院黨團強力譴責，台灣永久擔任觀察員的身分，中國大陸卻藉著這個方式扶植在台灣的代理人，呼籲全體國人反對中國大陸打壓。

蔡適應表示，民進黨團做出強烈譴責中美洲議會，錯誤運用聯合國2758號決議案這是不對的，這個參與主體是台灣立法院，民進黨團對這件事情作出嚴正抗議， 我們認為這件事情非常可笑，因為決議案除了將台灣民主國的國會排除外，接受了中國大陸的人大會，參與了中美洲議會。

蔡適應指出，號稱中國大陸的人大會，沒有任何一個人大代表是全民選出來，既然可以代表去參與活動，顯示中美洲決議很可笑，民進黨立院黨團強烈譴責中美洲議會排除台灣國會擔任永久觀察員身分，排除民主國會，接納不曉得什麼叫做選舉的橡皮圖章，真的非常可笑。

蔡適應表示，立法院開議後希望朝野黨團作出決議案譴責中美洲會議，這是中國大陸介入台灣選舉的事情，用這樣的方式扶植支持台灣的代理人或破壞台灣內部團結。