教育部青年署主辦的「第20屆智慧鐵人創意競賽─決賽暨國際邀請賽」，21日於世新大學落幕。經過72小時不間斷的強力挑戰，最後由建國中學「Luminebranches」榮獲一般組冠軍，技職組冠軍由台南高工、大灣高中、慈濟高中、港明高中、台南高商所組成「你說什麼？」奪得，國際組則由新竹科學園區實驗中學「麥寮扁外星人」奪冠。

今年共有國內524隊、3144名高中職學生報名參加，在歷經半年多來的初賽及複賽，逐級篩選出24支國內隊伍，與來自越南、印尼、泰國、馬來西亞、韓國、日本、香港、奧地利、帛琉、智利的國際隊伍共同晉級決賽。

教育部政務次長林明裕出席頒發獎狀並致詞表示，競賽過程很重要，參賽者藉此學習尊重並運用每位隊員的專長及獨特性，展現團隊合作達成共好，他並鼓勵青年學子在未來將鐵人精神傳承下去。

今年決賽的主軸任務是「互聯的世界：地球村」，參賽團隊需從指定的議題，像是英國脫歐、晶片戰爭等5項全球事件中擇一，以具創意的動態表演跟靜態布展方式，展現該事件對全球及該區人民的衝擊及預期未來發展。

一般組冠軍隊「Luminebranches」及技職組冠軍隊「你說什麼？」均選擇2020年美國黑人喬治．弗洛伊德之死做為主題，以富創意及人文關懷的想像及展現方式獲得評審們的青睞，國際組則由竹科實中「麥寮扁外星人」隊以流暢英文演示蘇丹政變事件，擊敗各國隊伍奪冠並獲得15萬元優勝獎金。

決賽中的關卡任務設計，讓各隊經由各式闖關爭取虛擬貨幣，以購買所需商品，運用於主軸任務，建國中學隊伍「欸bro要不要bridge」隊在72小時內成功闖過所有關卡，獲得闖關王頭銜。

創意隊呼獎則由遠自智利來台的國際隊「Lexugaz Shalom」高票獲得，該隊帶來的瑪利歐賽車小短劇，從青年學子都會有共鳴的電玩主題下手，成功的抓住大家的眼球。「Lexugaz Shalom」也同時奪下國際組亞軍。