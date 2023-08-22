女星吳怡霈，今（22日）七夕情人節這天宣布與日本籍男友AKIRA結婚的喜訊，「七夕快樂，結婚快樂，我是桑原太太，我們結婚了」。她與AKIRA認識13年，2人歷經分合、波折，總算理解了彼此不但是彼此的伴侶，也是彼此最好的朋友，至今依然無話不談，依舊不在身邊會想念，能同在一個空間靜靜看書，不講話也放鬆安心，所以決定一起手牽手，陪伴彼此看人生更多風景。

吳怡霈透露另一半是位靦腆的日本男子，情感含蓄，全部藏在生活細節裡，「他可以在我最失溫的冬天收工夜裡，讓我一進家門就吃到暖呼呼的Akira 本格關東煮；可以跪在雪地裡不厭其煩，等著哭完才願意從雪板上站起來的我，並對我說『就算妳70歲，哭起來還是一樣可愛』。」讓她哭著哭著就笑了，70歲的日本爺爺，應該依舊很會煮豬肉味增湯，依舊固執吧。

吳怡霈經紀人表示，如同怡霈文章所說，步入人生另一個身分，很謝謝大家的祝福。