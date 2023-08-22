大霞派出所警員胡愷峯（右5）考取警察三等特考，同事與長官都感到與有榮焉。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

年僅22歲的彰化縣警局和美警分局大霞派出所警員胡愷峯，去年從警察專科學校畢業後，今年考取公務人員三等特考，考取的速度超越與其同齡的警大正期生，未來經過10個月受訓合格後即可被派任巡官，有機會創下紀錄，成為最年輕的巡官。

今年公務人員特種考試三等考試行政警察人員日前放榜，大霞派出所警員胡愷峯高中金榜，這項警察三等特考又稱「內軌」考試，考取後能取得「警正」以上任用資格，並派任巡官職缺，近年警大正期生考取僅約六成左右，基層警員要考取更是鳳毛麟角。

胡愷峯是警專39期，2020年9月警專入學後即同時報名進修空大，於去年畢業後選擇返鄉服務，今年1月順利獲得空大學士學位，並取得報名三等考試資格後，他即在3月報名，6月參加考試，並於畢業合格實授短短不到1年內，即再考上錄取極低的三等特考。

可能有人會認為胡愷峯警專畢業不到1年就能考取三等警察特考，花在讀書上的時間應該相當多，但在派出所同事眼中，他工作態度認真，不論是查獲通緝、偵辦竊盜等各類刑案，亦或攔阻金融詐騙等等，表現都相當出色，因此他能利用零碎及勤餘時間全心埋首苦讀，最後高中金榜，同事都替他感到開心。

胡愷峯今年才22歲，再經過10個月受訓合格後，將較與其同年齡的警大正期生花費更少時間派任巡官，可預期將成為最年輕的巡官，其優秀表現也讓其任警職父親與有榮焉，成為近來彰化討論度最高的警界父子檔。

和美警分局廖志明得知喜訊後深表恭賀祝福，並親自前往張貼紅榜及致贈紀念品，亦期許胡員未來從基層轉任警察幹部，能秉持初衷，發揮所學，為警政工作及社會治安持續奉獻心力。