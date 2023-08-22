據推估，台灣成人有半數會打呼800萬人會打呼，許多人因此不在意打呼這一症狀，但胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，打呼會降低血氧濃度，進而引發心血管疾病、中風，甚至猝死。研究發現，打呼者出現中風等冠心病的機率較一般人高出3倍，且心因性猝死發生率是健康人的2.6倍，因此打呼者應就醫找出原因，以防心梗、猝死等憾事發生。

黃軒在其臉書粉專表示，已有研究發現，打呼患者的心因性的猝死風險增加，特別是當氧飽和度降至78％以下時，更為危險。研究發現，16%~33%的打呼者罹患冠心病, 且打呼者出現冠心病的機率較一般人高出3倍。打呼者可能因為「阻塞性睡眠呼吸中止症候群」，在睡覺時容易缺氧而引發交感神經興奮，讓血壓過高，影響血液中的凝血功能，進而引起心血管疾病，例如心律不整引發心臟猝死、代謝症候群、冠狀動脈疾病、腦血管疾病。

睡覺打呼者的血壓通常偏高。研究發現，經常打呼的人出現高血壓的機率要比普通人高3~4倍。打呼者在睡眠狀態下，血壓會發生異常變化，尤其是在打呼時呼吸中止時，身體嚴重缺氧，體內的碳酸含量不斷累積，間接導致交感神經興奮，從而使血壓急劇上升。

黃軒表示，相關數據顯示，因心臟驟停而死亡者，其中約一半為睡眠中或醒來時發生的，據估計，睡眠時打呼者就佔了心臟驟停死亡者的10%至15%。而心臟驟停也是心臟猝死最常見的原因，心臟猝死常發生在人打呼時，因此常出現許多人在清晨在家猝死。所以民眾勿輕忽打呼問題，若有打呼問題必須就醫了解原因，從而診斷治療，以免發生憾事。