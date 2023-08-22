天王郭富城2017年與小22歲大陸網紅方媛結婚，育有2個女兒；近日郭富城剛結束演唱會工作，便陪著老婆方媛回到大陸安徽蕪湖的娘家，不過大陸媒體直擊夫妻倆住在方媛買給父母的房子，而該房子地點也較離機場較遠，因此讓郭富城挨轟「摳門」。

大陸媒體日前拍到郭富城與方媛現身安徽蕪湖，可見郭富城穿著全身黑，一旁的方媛則是簡單的白色上衣搭配牛仔褲，手上還拿著一束鮮花，但兩人因為不是住市區高級飯店，而是住方媛買給雙親的普通公寓，讓陸媒笑虧：「這下成功省了好幾千元，這麼懂得精打細算，方媛妳嫁給他是妳的福氣呀！」

郭富城陪方媛回娘家。（圖／擷取自微博）

畫面曝光後，引起大陸網友熱議，「人家買了房子，自己有房子住幹嘛住酒店？又想說人家摳門」、「誰有房不住住酒店啊？明星有錢但別人也不是冤大頭」替郭富城抱不平；此外，也有人發現兩人感情看起來不錯「真的好羨慕呀，又甜蜜又幸福」、「這個真的是愛情的模樣呀」、「這就是嫁給了愛情吧」。

事實上，2021年方媛曾在社群上傳帶著2名女兒搭經濟艙飛回上海的影片，讓許多網友都覺得郭富城太吝嗇，但當時也有人出面緩頰「我真服了你們了，坐個經濟艙都可以聯想這麼多，本來暑期回來探親的人就多啊，再加上疫情減少了航班，買不到票很正常啊」而方媛也按讚該則留言，破除傳聞。