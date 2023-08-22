日本女星澤尻英龍華以電視劇《一公升的眼淚》爆紅全亞洲，2019年因沾毒被捕，隔年在庭上承認藏毒及吸毒罪，宣布引退，澤尻英龍華從此消失在螢光幕，不過近日則突然現身自家公司老闆的新車開箱影片，澤尻英龍華頂著一頭金髮現身，以女王氣場開箱價值1億日圓（約2167萬元台幣）的勞斯萊斯。

37歲澤尻英龍華過去演出《一公升的眼淚》、《太陽之歌》、《惡女羅曼死》等代表作，2019年11月因持有搖頭丸被捕，之後被依違反《麻藥取締法》起訴，她在庭上承認藏毒及吸毒罪，並宣布引退，最後在2020年2月遭判1年6個月徒刑、緩刑3年。

澤尻英龍華淡出螢光幕後，一度傳出轉行酒店公關，不過她近日則現身自家公司老闆的新車開箱影片，澤尻英龍華頂著一頭金髮、身穿白色細肩帶長洋裝霸氣現身，以女王氣場開箱價值1億日圓（約2167萬元台幣）的勞斯萊斯，她滿臉笑容拉著行李箱出現，看到名車還嬌喊：「好厲害」。

1億円の新型ロールス・ロイスが納車！まさかの沢尻エリカさん登場でとんでもないことに....

澤尻英龍華難得亮相，網友紛紛留言：「完全都沒變！超美！」、「37歲的她穿得像公主」、「趕快回歸演戲」、「我是為了澤尻英龍華才看勞斯萊斯的」。

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