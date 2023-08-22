在ESG與數位雙軸轉型的帶動下EVOX在近5年來協助超過2,000家企業淘汰傳統總機，不論是手機或電腦皆可扮演獨立分機。隨著詐騙的影響逐漸蔓延，EVOX也開始從企業客戶的反饋中察覺到防詐與商譽保護需求的重要性；因此，EVOX與Gogolook走著瞧合作，共同推出雲端通訊防詐解決方案，主要服務包含「Whoscall認證號碼」與「號碼辨識服務」，前者透過號碼認證機制有效解決企業形象遭偽冒的問題，保護消費者免於詐騙威脅；後者則是將Whoscall來電辨識服務首次應用在雲端通訊平台中，成為商務通訊業界新創舉。

在本次共同推出的雲端通訊防詐解決方案中，EVOX所有的企業客戶皆能將其雲端通訊門號註冊為Whoscall認證號碼，提升企業專業形象與業務拓展效率，並限時加贈專屬於雲端通訊平台的陌生來電辨識服務，同時適用在EVOX行動裝置與電腦的雲端分機，讓企業在撥話與受話場景中同時保護其消費者與員工。

除了詐騙電話外，撥打至雲端總機的惡意電話讓客服或業務被迫中斷工作，降低效率變向提升營運成本，甚至還有被詐騙的風險。因此，在EVOX的雲端通訊裝置中搭載號碼辨識服務後，除了能夠提供Whoscall陌生來電辨識服務外，更針對企業商務客戶的需求，按照不同的電話號碼標籤提供彈性的來電自動處置方式，包含語音警示或直接掛斷騷擾來電等多元客製化應對選擇。