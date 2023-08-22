中國大陸國台辦昨宣布暫停台灣芒果輸入大陸，聲稱台灣的芒果有介殼蟲，對此，民進黨立院黨團書記者莊瑞雄表示，中國大陸片面禁止芒果輸入，政府因應中國大陸一貫不友善的舉動，分散市場把中國大陸市場降低，他強調，介殼蟲已經變成中國大陸新型統戰的工具，而這種蠻橫的手段無助於兩岸和平。

莊瑞雄指出，政府因應中國大陸一貫不友善的舉動，分散市場把中國大陸市場降低，從2018年占23.2％，到去年12.9％，今年7月降到9.1％，第一個輸出大國是美國、第二是日本、第三是香港，第四才是中國大陸，分散市場減少對中國大陸依賴。

莊瑞雄說，雖然芒果只占產量0.5％，但還是表達遺憾，介殼蟲已經變成中國大陸新型統戰的工具，蠻橫的手段無助於兩岸和平，2012年中國大陸和菲律賓主權上爭議，中國大陸就聲稱菲律賓香蕉、鳳梨和木瓜有蟲，所以只要有任何政治上爭議，就挑農產品下手，海峽論壇一舉辦，台灣農產品又沒有蟲了，要表達譴責，大國要有大國風範，對兩岸關係穩定持續發展毫無助益。

此外，莊瑞雄表示，中國既不民主又是不穩定麻煩製造者，都是中國大陸干預台灣大選，中國大陸為什麼要這樣做？對經濟的干擾讓農民產生民怨，對政府有所批評。

民進黨立院黨團副幹事長蔡適應指出，農業部也會透過WTO申訴，按照農產品輸入辦法如果輸入到他國產品有介殼蟲，用薰蒸法就能進入市場，結果中國大陸用違反WTO的方式，支持農業部向WTO提出申訴。