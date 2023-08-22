劍麟第2季合併營收11.73億元，歸屬於母公司稅後淨利1.13億元，分別年增逾2成，每股稅後盈餘1.48元；累計上半年營收22.99億元，年增12.71％，稅後淨利2.08億元，年增26.9，每股盈餘2.73元。7月合併營收4.33億元，年增6.74％，為歷年同期新高及今年為止單月最高，累計前7月營收27.07億元，年增11.16％。

該公司上半年汽車業務年增20％，佔比提升至84％，帶動整體營收攀升，今年全球汽車零組件供應鏈生產供貨穩定，膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品銷售成長，大陸需求也於5月明顯回升，7月營收來到今年最高，法人樂觀看待第3季營運表現，預期毛利率回溫，全年獲利表現至少維持去年水準。

劍麟跨入車用散熱片，並將大陸原本展示架的廠區轉為散熱片的生產基地，目前進入試量產階段，今年底有機會正式放量。雖然今年營收占比還小。不過，該廠已為散熱片規畫6座大型鍛造機台空間，若能達到滿載，一座機台每年貢獻營收可達1億元，有望成為劍麟新的營運成長引擎。