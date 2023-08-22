你是否觀察過指甲上的細微變化？其實小細節也能反映出身體的狀況。對此，瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，若出現指甲縱脊，可能有腸胃消化不佳、蛋白質缺乏等問題，常發生在許多長者身上。除此，營養師陳嫚羚曾整理出，5種與營養缺乏相關的指甲狀況，例如白色橫條紋、指甲凹陷變薄等，皆可透過飲食來改善。

歐瀚文在粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文表示，在門診中他常會觀察病人的指甲狀況，其中若出現一條條的指甲縱脊，就可能與腸胃消化不好有關，連帶也會有蛋白質、鐵、鋅、維生素A與B群、脂肪等缺乏的問題，尤其常發生在許多長者身上，需要多多留意。

另外，營養師陳嫚羚先前提到，指甲不健康看似小問題，卻會對生活品質造成影響，因此絕不能輕忽。她並整理出5種與營養缺乏相關的指甲狀況，以及飲食改善方式：

1、直條凸起細線：通常是老化的正常狀況，可視為指甲長皺紋一樣。建議可補充優質蛋白質和新鮮蔬果，以維持其正常生長及抗氧化力。

2、白色橫紋：可能是缺鈣或缺菸鹼素引起，前者可從牛奶、羊奶、無糖優酪乳、無糖優格、芝麻飲、杏仁奶中攝取，且建議早晚各喝一杯（240 ml）；後者可食用乾香菇、雞里肌肉、鯖魚。

3、白斑、白點或中間粗白線條：可能是缺鋅或是壓力大所引起，壓力大會消耗體內鋅及維生素C，而缺鋅則容易造成指甲生長變慢。含鋅食物，像是牡蠣、南瓜子、奇亞籽、牛肉、干貝；含維生素C食物，如甜椒、綠花椰、番茄、木瓜、奇異果、芭樂等都是很好的選項。

4、指甲凹陷變薄：常見於缺鐵性貧血的族群身上，不僅要注意補充鐵，還需要增加蛋白質攝取，強化指甲的建造。可從豬血湯、蛤蠣湯、紫菜蛋花湯、紅莧菜番茄豆腐湯等來補鐵。

5、指甲易脆裂：可能是缺鈣、葉酸、生物素（維生素B7）所引起的。葉酸食物來源有，鷹嘴豆、黑豆、綠豆、大紅豆、菠菜、韭菜、蕹菜、萵苣、紫菜；生物素的攝取來源則有，熟雞蛋（生雞蛋白有抗生物素成分，需要避免）、肉類、全穀類、核桃。