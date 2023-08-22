日本東京電力公司預計最快將在8月24日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作，原能會表示，根據國際原子能總署(IAEA)的評估結果，認為日方的排放計畫造成的輻射影響幾可忽略；而根據我國氚廢水擴散濃度動態模擬分析，對台灣附近海域輻射安全影響已至可忽略的程度。

日本福島含氚廢水排放的作業規劃，是將儲存的含氚廢水經「多核種去除設備(ALPS)」過濾處理，使氚以外各核種濃度低於日本核電廠排放安全限值，再抽取的海水稀釋廢水氚濃度至1500貝克／升(Bq／L)以下，為日本核電廠氚排放限值6萬Bq／L的40分之1，或約為世界衛生組織(WHO)的國際飲用水氚安全標準1萬Bq／L的7分之1，再經由海底隧道至離岸1公里處排放入海，每年排放氚總量為22兆Bq，相當於核災前福島第一核電廠正常運轉的排放限值，排放作業預計將長達30年。

IAEA已針對日本福島第一核電廠含氚廢水排放案，依據國際安全標準進行審查，並經5次赴日現場視察後，於今年7月4日公布對該排放案的整體評估結果。IAEA認為，日方的排放計畫符合國際安全標準，且排放作業對民眾和環境造成的輻射影響可以忽略。

原能會表示，我國為妥善因應日本福島含氚廢水的排放作業，已超前部署，原能會於2020年成立跨部會平台，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關等3項原則，執行掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測、建立海洋擴散評估模式與建置資訊公開平台等4項配套措施。

原能會說明，國內已透過原能會、衛福部、農業部、海委會等跨部會合作強化輻射監測作為，執行海水、漁產、環境生態樣品及日本進口食品的取樣檢測，迄今檢測結果均無輻射異常，未來亦將持續進行漁產及海水監測，並將監測結果與日本排放前建立的背景資料庫進行比對分析，據以滾動調整監測計畫。

另原能會核研所已與氣象局合作，以100年日本福島事故後的10年歷史洋流資料，進行氚廢水擴散濃度動態模擬分析，結果顯示主要的含氚廢水將沿北太平洋洋流向東流向美國西岸，約在排放1至2年後到達台灣附近海域，而氚濃度約在排放4年後達到最大值，約在100萬分之1(10-6 ) Bq／L的範圍，遠低於台灣海域的氚環境背景平均值0.5(5x10-1) Bq／L，以及氚的輻射儀器偵測極限0.1(10-1 )Bq／L，對台灣附近海域輻射安全影響，已至可忽略的程度。