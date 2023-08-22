日本最快周四（24日）排放核廢水。港府表明會即時禁止源自東京、福島等十縣的水產品進口。香港有日式餐廳負責人表示，轉營其他地方的菜式有成本顧慮，料本地約4000間日式餐廳中，未來半年可能有三分一至一半會結業。

香港餐飲聯業協會會董陳強是3間日式餐廳負責人，他早前接受《星島日報》專訪時，提到自日本排放核廢水消息後，生意下跌一半，曾考慮自行購置檢測器材，檢測日本食材並公開檢測結果，以挽回顧客信心。他昨日再指出，餐廳生意至今未有起色，只能在部分時段休業節省成本。他稱，顧客反應對獲准進口的日本食品放心，惟現階段仍會避免吃日本水產，令他打消購置檢測器材念頭。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，曾接觸日本農林水產省，業界也與港府保持溝通，反應希望當局向符合安全標準的水產頒發證書，其中食物環境衛生署曾承諾，海產運送到香港後，會在1至2小時內完成檢測。不過，這段時間日式餐廳生意整體下跌兩三成，部分下跌幅度更大，明顯受排放核廢水一事影響。他說，業界密切關注核廢水排放日期，希望日方不要一公布就立即排放核廢水，讓日式餐廳有更多時間準備。

另外，有售賣日本水果的商店負責人表示，受排放核廢水事件影響，日本水果的銷路也受影響。九龍城永富食品公司老闆陳錦輝說，對於有顧客反映會暫時停食日本水果表示理解。若港府的相關禁令擴大至其他縣，就不排除減少售賣日本水果。另一負責人陳先生表示，現今所賣水果有3成來自日本，有顧客直言會暫停購買日本水果。