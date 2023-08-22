鐵礦砂價格21日回升到每噸110.2美元，業界表示由於大陸8月中旬粗鋼產量持續回升，同時礦商發貨量下降，帶動鐵礦價格續漲，創下8月以來新高62％品位澳洲粉礦21日運往大陸的價格上漲0.45美元，來到每噸110.2美元，短短3個交易日鐵礦砂每噸漲了6.5美元，漲幅達6.3％，創下8月以來新高，今年以來累計下跌7.15美元，跌幅縮小為6.1％。

不過鐵礦砂漲價主因是大陸產能提高，這顯示平控政策未落實，8月中大陸全國粗鋼預估產量為3014.53萬噸，中旬日均產量301.45萬噸，比起8月上旬增加0.91％，與去年同期相比則上升10.39％。

鋼鐵業人士指出，第四季鋼市看好的原因之一就是大陸祭出平控措施，原本預料今年粗鋼產量可望低於去年，但平控未能落實的話，產能過剩還是有很大可能流到亞洲市場，屆時將重演去年大陸低價鋼品流竄的現象，對於鋼市是不利因素，第四季可能就沒辦法那麼樂觀看待。