有些人天生不輕易表達真實情緒，時常讓人覺得難以靠近，對此，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、水瓶座、摩羯座不喜歡與人談心，大多談論公事居多，當對方問起私事時，防備心極強的他們則是閉口不談，認為保持適當距離，才是最好的方式。

▍巨蟹座

巨蟹座儘管給人和善、好相處的感覺，但其實親近感不足。他們對人的防備心比較重，極少分享自己的生活點滴，尤其對於一些人事的真實看法，更是閉口不談，跟巨蟹談論公事可以，一旦涉及到私事、談心的話題，還是適可而止為上策。

▍水瓶座

水瓶座雖然交友廣泛，但真正能談心的人並不多，原因在於他們喜歡保有自己的私人空間，不喜歡分享私事，特別在有負面情緒的時候，寧可獨自悶著，也不輕易說出。跟人保持距離才會覺得自在。

▍摩羯座

摩羯座看待事情一向認真嚴肅，通常與人談論公事情形比較多，要交心或談心，那就很少見了。他們個性較於理性，從不隨便外露情緒，加上不擅言詞，極少會與人聊天只懂得埋頭做事，讓人覺得無趣。